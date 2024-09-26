Экономические институты Германии спрогнозировали сокращение ВВП страны на 0,1% в 2024 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ВВП Германии снизится на 0,1% в 2024 году, прогнозируют ведущие исследовательские институты ФРГ.

Эксперты ожидают возврата экономики к росту в 2025 году, предупреждая, однако, что доковидных темпов увеличения ВВП не стоит ждать в обозримом будущем.

Согласно их новому прогнозу, в 2025 году экономика Германии вырастет на 0,8%, в 2026 году – на 1,3%.

Предыдущий прогноз, подготовленный мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), Институтом мировой экономики в Киле (IfW), Рейнско-Вестфальским институтом экономических исследований в Эссене (RWI) и Институтом экономических исследований в Галле (IWH), предполагал повышение ВВП ФРГ на 0,1% в текущем году и на 1,4% в 2025 году. Он был опубликован в марте.

Эксперты отмечают, что производители капитальных товаров, а также энергоёмкие отрасли в Германии страдают от повышения цен на энергоносители, а также усиления конкуренции со стороны китайской промышленности, продукция которой заменяет германские товары на мировых рынках.

При этом устойчиво высокие процентные ставки, а также геополитическая напряженность негативно сказываются на объемах инвестиций бизнеса, а также потребительских расходов, говорится в обзоре институтов.

Кроме того, перспективы страны омрачаются долгосрочными "структурными изменениями" в экономике, отмечают эксперты.

Они ожидают, что инфляция в Германии будет оставаться около целевого показателя Европейского центрального банка в 2% до конца 2026 года.