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Доля ВИЭ в электрогенерации Германии в I полугодии достигла рекордных 61,5%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии в Германии в первом полугодии 2024 года достигла 61,5% по сравнению с 53,3% за аналогичный период прошлого года, по предварительным данным статистического управления страны.

Это является рекордным уровнем за время ведения расчетов с 2018 года.

Объем электроэнергии из ВИЭ в январе-июне увеличился на 9,1% г/г - до 135,2 млрд кВт.ч. В том числе генерация на ветряных электростанциях выросла на 11,9% (до 73,4 млрд кВт.ч), на солнечных - на 8,3% (до 30,5 млрд кВт.ч).

Общий объем выработки в ФРГ в первом полугодии составил 220 млрд кВт.ч, что на 5,3% ниже показателя годом ранее.

Производство электроэнергии из традиционных источников сократилось на 21,8%, а его доля опустилась до 38,5% с 46,7% в первом полугодии 2023 года.

Угольные электростанции снизили производство на 26,4% - до 45,9 млрд кВт.ч. На них теперь приходится 20,9% общего объема генерации против 26,9% годом ранее.

Выработка электроэнергии на основе природного газа уменьшилась на 1,8% до 32,1 млрд кВт.ч, при этом его доля в общем производстве поднялась до 14,6% с 14,1%.

ФРГ больше не производит электричество за счет атомной энергии после остановки трех последних АЭС в апреле 2023 года.

Импорт электроэнергии в январе-июне вырос на 22,5% до 37,5 млрд кВт.ч. При этом Германия экспортировала 27,7 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 15,2% ниже прошлогоднего показателя, сообщило статуправление.

Германия
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