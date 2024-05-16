Microsoft увеличила свой углеродный след почти на 30% за три года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила свой углеродный след за последние три года почти на 30%, что в значительной степени было обусловлено строительством центров обработки данных (ЦОД), на которых работают системы искусственного интеллекта и облачных вычислений.

"Наши проблемы отчасти уникальны из-за позиции компании как ведущего поставщика облачных технологий, который расширяет свои центры обработки данных", - говорится в ежегодном отчете Microsoft об устойчивом развитии.

Прямые и связанные с энергетикой выбросы компании в 2023 году сократились на 6,3% по сравнению с уровнем 2020 года. Однако выбросы в цепочках поставок, на которые приходится подавляющая доля общего показателя, подскочили на 30,9%. Это привело к увеличению совокупного объема выбросов на 29,1%.

Microsoft входит в число тех компаний, которые поставили перед собой широкий спектр климатических целей, однако достижение этих целей оказалось под угрозой из-за гонки за созданием генеративного искусственного интеллекта, который является энергоемким и требует больших расходов на электроэнергию и воду, отмечает Financial Times.

Конкуренция за создание инфраструктуры ЦОДов также подняла вопросы о способности национальных энергосетей справиться с ожидаемым скачком спроса на электричество, связанным с ИИ, и о том, достаточно ли на этих рынках генерации из ВИЭ для обеспечения этой технологии.

Пытаясь решить проблему растущих выбросов в цепочке поставок, Microsoft заявила, что потребует от некоторых поставщиков использовать полностью "безуглеродную" электроэнергию для товаров и услуг, которые они поставляют компании к 2030 году. Ранее а этом месяце Microsoft также заявила, что поддержит проекты в сфере ВИЭ на сумму около $10 млрд, которые будет разрабатывать Brookfield Asset Management.

Как сообщалось, в январе 2020 года Microsoft объявила о том, что к 2030 году намерена достигнуть отрицательного уровня эмиссии CO2, а к 2050 году - полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году.

Сокращение выбросов включает в себя переход на возобновляемые источники энергии для всех ЦОДов, зданий и кампусов к 2025 году, а также полную электрификацию внутреннего автопарка. Для полного удаления углеродного следа будет использоваться ряд методов, таких как посадка и восстановление лесов, секвестрация углерода (улавливание углерода в почве), биоэнергетика со связыванием и хранением углерода (BECCS) и прямой захват из воздуха (DAC). Также Microsoft намерена свести к нулю уровень отходов, производимых в рамках своей деятельности, а также отказаться от использования неперерабатываемого пластика.