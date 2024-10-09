Бюджет РФ за 9 месяцев выполнен с профицитом 0,1% ВВП

Минфина по итогам года ожидает дефицит бюджета в пределах 2% ВВП

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-сентябре, по предварительным данным, был исполнен с профицитом в размере 169 млрд рублей, или 0,1% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

За восемь месяцев, по предварительной оценке министерства, был дефицит в размере 331,4 млрд рублей. Позже Федеральное казначейство опубликовало свои данные, по которым дефицит в январе-августе составлял 27,6 млрд рублей. Таким образом, если исходить из предварительной оценки Минфина за 9 месяцев, в сентябре мог наблюдаться профицит в размере 500,4 млрд рублей.

При этом в сообщении Минфина отмечается, что по итогам года размер дефицита ожидается в пределах 2% ВВП.

Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. А при внесении проекта бюджета на следующую трехлетку Минфин оценил возможное исполнение бюджета в 2024 году с дефицитом 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП.