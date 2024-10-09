Поиск

Бюджет РФ за 9 месяцев выполнен с профицитом 0,1% ВВП

Минфина по итогам года ожидает дефицит бюджета в пределах 2% ВВП

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в январе-сентябре, по предварительным данным, был исполнен с профицитом в размере 169 млрд рублей, или 0,1% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

За восемь месяцев, по предварительной оценке министерства, был дефицит в размере 331,4 млрд рублей. Позже Федеральное казначейство опубликовало свои данные, по которым дефицит в январе-августе составлял 27,6 млрд рублей. Таким образом, если исходить из предварительной оценки Минфина за 9 месяцев, в сентябре мог наблюдаться профицит в размере 500,4 млрд рублей.

При этом в сообщении Минфина отмечается, что по итогам года размер дефицита ожидается в пределах 2% ВВП.

Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. А при внесении проекта бюджета на следующую трехлетку Минфин оценил возможное исполнение бюджета в 2024 году с дефицитом 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Минфин ВВП Федеральное казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карточные клиенты ХКФ банка с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк

"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

Нефть Brent подешевела до $76,58 за баррель

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });