HSBC может сократить штат топ-менеджеров, планируя снижение расходов на $300 млн

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новый главный исполнительный директор HSBC Жорж Эльхедери разрабатывает план сокращения расходов на сумму около $300 млн в год, и этот план может включать в себя увольнение части высокопоставленных сотрудников британского банка, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Эльхедери всерьез рассматривает объединение подразделения по работе с юрлицами с подразделением, занимающимся глобальным банкингом и операциями на мировых рынках. Новую бизнес-структуру может возглавить Сурендра Роша, руководящий операциями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Брайан Бирн, бывший глава отдела по работе с юрлицами, ранее возглавил подразделение по работе с состоятельными клиентами, а его предыдущая должность остается вакантной. Бизнес в сфере глобального банкинга и рынков с 2022 года возглавляет Грег Гайет.

Конкретные детали плана по сокращению расходов и штата пока не известны сотрудникам банка, но его подготовка ведется активно, и официальные заявления могут последовать уже в октябре, говорят источники.

Штат HSBC насчитывает порядка 214 тыс. человек.

Кроме того, HSBC по-прежнему находится в поиске главного финансового директора. Ранее этот пост занимал Эльхедери, в сентябре ставший гендиректором. По словам источников, наиболее вероятной кандидатурой на должность финдиректора является Пэм Каур, главный директор по управлению рисками и комплаенсу.