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Банк HSBC с января изменит организационную структуру

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - HSBC Holdings Plc с 1 января 2025 года изменит организационную структуру, сообщила пресс-служба британского банка.

Его бизнес будет разделен на четыре подразделения: Гонконг, Великобритания, корпоративный и институциональный банкинг, глобальное управление активами состоятельных клиентов.

У HSBC штаб-квартира находится в Великобритании, но большую часть прибыли банк получает в Азии.

"Новая структура приведет к более простой, динамичной и гибкой организации", - заявил главный исполнительный директор HSBC Жорж Эльхедери, который занял эту должность в сентябре.

В связи с упрощением структуры исполнительный комитет банка со следующего года будет состоять из 12 человек вместо нынешних 18.

Новым главным финансовым директором банка с 1 января станет Пэм Каур, которая сейчас руководит отделом рисков и комплаенса. Должность CFO оставалась вакантной с сентября, когда ее покинул Эльхедери.

Каур, которой сейчас 60 лет, начала работать в HSBC в 2013 году, возглавила отдел рисков в 2020 году. Она станет первой женщиной на посту финдиректора за 159 лет истории банка.

HSBC Великобритания Гонконг Жорж Эльхедери Пэм Каур
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