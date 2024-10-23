Сбер ждет решения ЦБ по заблокированным активам, их объем с момента подачи заявки снизился

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк по-прежнему ждет решения регулятора по заблокированным активам, но их объем с момента подачи заявки в ЦБ снизился, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"Мы все еще ждем решения ЦБ по нашей заявке. Но уже сейчас очевидно, что финальный объем активов для выделения будет ниже, чем в первоначальной заявке. Это связано с тем, что возвраты по заблокированным активам у нас идут регулярно, банк использует различные стратегии для получения своих активов в полном объёме", - сказал Скворцов.

Ранее он сообщал, что Сбербанк рассчитывает завершить работу по выделению заблокированных активов до конца 2024 года или в 2025 году, оценивает эти варианты как 50/50.

Летом 2022 года вступил в силу закон №292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Изначально такое право действовало до 31 декабря 2024 года. Позднее оно было продлено до конца 2026 года.