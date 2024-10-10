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Delta Air в III кв. увеличила чистую прибыль на 15% и прогнозирует слабую выручку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших авиакомпаний в США, в третьем квартале увеличила чистую прибыль почти на 15%, однако дала слабый прогноз выручки на текущий период.

Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, чистая прибыль в июле-сентябре подскочила до $1,272 млрд, или $1,97 в расчете на акцию, с $1,108 млрд, или $1,72 на акцию за аналогичный период годом ранее. Между тем скорректированная прибыль упала до $1,50 на акцию с $2,03.

Выручка поднялась на 1,2% - до $15,677 млрд с $ 15,488 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании в $1,52 на акцию при выручке в $14,65 млрд.

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Доходы от перевозки пассажиров в прошедшем квартале повысились на 0,1% и составили $13,11 млрд, от грузовых перевозок - на 27,3%, до $196 млн. Эксперты прогнозировали эти показатели на уровне $13,16 млрд и $179 млн.

Загруженность рейсов опустилась до 87% с 88% в третьем квартале 2023 года, перевозочные мощности увеличились на 4%.

В четвертом квартале Delta Air ожидает повышения выручки на 2-4%, в то время как консенсус-прогноз аналитиков предполагает подъем на 4,3%. Также авиакомпания предполагает, что скорректированная прибыль в расчете на акцию будет находиться в диапазоне $1,60-1,85 (в прошлом году она составляла $1,28).

Котировки акций Delta Air в ходе предварительных торгов в четверг падают на 6%. С начала текущего года капитализация авиаперевозчика увеличилась на 26,4% (до $33 млрд), в то время как индекс S&P 500 за этот период прибавил 21,4%.

Delta Air
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