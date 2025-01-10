Delta Air получила квартальную скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, снизила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года, тогда как ее скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $843 млн, или $1,29 в расчете на акцию, против $2,04 млрд, или $3,16 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль в четвертом квартале составила $1,85 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,76 на акцию.

Выручка Delta Air в минувшем квартале выросла до $15,6 млрд против $14,2 в четвертом квартале 2023 года, превзойдя консенсус-прогноз $14,2 млрд.

В 2024 году в целом компания получила чистую прибыль в размере $3,5 млрд при выручке в $61,6 млрд.

В первом квартале, который завершится в марте, Delta Air ожидает роста выручки на 7-9% и прибыль в размере $0,7-$1 на акцию. Это выше прогнозов аналитиков, предполагающих рост выручки на 5% и прибыль на уровне $0,77.

В 2025 году в целом ожидается прибыль на уровне $7,35 на акцию, ниже прогноза $7,44, и свободный денежный поток более $4 млрд.