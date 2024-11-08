ЦБ указал на постепенное замедление роста экономической активности в РФ

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Динамика финансовых потоков в октябре указывает на постепенное замедление роста экономической активности, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в октябре снизился на 2,9% относительно среднего уровня III квартала 2024 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления снизились на 1,7%. Снижение финансовых потоков наблюдалось во всех группах, особенно в отраслях внешнего спроса. Исключением стали отрасли потребительского спроса, в которых продолжился рост, хоть и меньшими темпами, чем в предыдущем квартале.

В отраслях потребительского спроса платежи в октябре выросли на 1,1% к среднему уровню III квартала. Источниками роста были пищевые продукты, розничная торговля и нефтепереработка. Сдерживали динамику платежей оптовая торговля и операции с недвижимым имуществом.

Финансовые потоки в отраслях инвестиционного спроса в октябре снизились на 2,1%, в отраслях промежуточного спроса - на 4,4%, в отраслях внешнего спроса - на 7,9%.