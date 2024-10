Последняя российская "дочка" Shell в России приняла решение о ликвидации

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ООО "Шелл НефтеГаз Девелопмент (V)" (входит в британско-нидерландскую Shell) 9 октября приняло решение о ликвидации вслед за другим дочерним предприятием Shell в России - ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент" (ШНД), говорится в ЕГРЮЛ.

ООО были зарегистрированы в 2005 году. Основным видом деятельности "Шелл НефтеГаз Девелопмент (V)" является поиск, разведка и добыча нефти, природного газа, конденсата и других полезных ископаемых, ШНД - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Оба ООО на 100% принадлежат голландской "Шелл ЕП Россия Инвестментс (V) Б.В.".

ШНД - единственный российский ответчиком по иску Генпрокуратуры, поданному в арбитражный суд Москвы 2 октября, и 8 октября также приняло решение о ликвидации.

С ликвидацией "дочек" представительство концерна в России будет ограничено филиалом нидерландской Shell Exploration and Prod.Serv.(RF) B.V., который зарегистрирован по тому же адресу, что и дочерние компании и имеет того же генерального директора - Татьяну Иванову. У ШНД с 13 марта 2021 года действует обособленное подразделение в городе Южно-Сахалинске.

В Shell не комментируют информацию о закрытии дочерних предприятий и иск Генпрокуратуры.

Генпрокуратура подала в Арбитражный суд города Москвы иск к ряду структур Shell, он пока не принят к производству. В пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщали, что иск подан о взыскании ущерба за неисполнение обязательств, не уточнив суммы претензий.

Ответчиками значатся "Шелл Глобал Солюшнз Интернешнл Интернешэнл Б.В.", "Шелл Эксплорейшн Энд Продакшн Сервисез Б.В.", ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", "Шелл Интернешнл Эксплорэйшн Энд Продакшн Б.В.", "Шелл Сахалин Сервисес Б.В.", "Шелл Энерджи Юроп Лтд", "Шелл", "Шелл Сахалин Холдингз Б.В.".

Третьи лица - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго России, ООО "Сахалинская энергия", "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд", правительство Сахалинской области.

Ходатайства об ознакомлении с материалами дела пока заявили лишь ООО "Сахалинская энергия" и правительство Сахалинской области.

В 2022 году по указу президента Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, при учреждении компании "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.