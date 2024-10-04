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Генпрокуратура РФ подала в суд иск к структурам Shell

Генпрокуратура РФ подала в суд иск к структурам Shell
Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск к ряду структур Shell, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск подан 2 октября и пока не принят к производству.

Ответчиками значатся "Шелл Глобал Солюшнз Интернешнл Интернешэнл Б.В.", "Шелл Эксплорейшн Энд Продакшн Сервисез Б.В.", ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", "Шелл Интернешнл Эксплорэйшн Энд Продакшн Б.В.", "Шелл Сахалин Сервисес Б.В.", "Шелл Энерджи Юроп Лтд" и "Шелл", "Шелл Сахалин Холдингз Б.В.".

Третьи лица - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд" и правительство Сахалинской области.

В 2022 году по указу президента России Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, при учреждении компании "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

Генпрокуратура РФ Арбитражный суд Москвы Shell
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