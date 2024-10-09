Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент" (ШНД, входит в британско-нидерландскую Shell), которое является единственным российским ответчиком по иску Генпрокуратуры России, поданному в арбитражный суд Москвы 2 октября, 8 октября приняло решение о ликвидации, говорится в ЕГРЮЛ.

ШНД было образовано в 2005 году, единственным участником общества является голландское "Шелл ЕП Россия Инвестментс (V) Б.В.", которое не в числе ответчиков по иску.

Эта же компания владеет другим ООО в России - "Шелл НефтеГаз Девелопмент (V)", оно тоже не в числе ответчиков. Данное ООО также зарегистрировано в 2005 году, его основными видами деятельности являются поиск, разведка и добыча нефти, природного газа, конденсата и других полезных ископаемых.

ООО "ШНД" и "Шелл НефтеГаз Девелопмент (V) зарегистрированы по одному адресу и их возглавляет один гендиректор - Татьяна Иванова. ООО "ШНД", основным предметом деятельности которого является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в 2022 году зарегистрировало обособленное подразделение в городе Санкт-Петербурге, но оно было снято с учета 9 марта 2023 года. У ООО с 13 марта 2021 года действует обособленное подразделение в городе Южно-Сахалинске.

В Shell не комментируют подачу иска Генпрокуратуры. По данным "Интерфакса", компания закрывает офис в Москве.

Как сообщалось, 2 октября Генпрокуратура подала в Арбитражный суд города Москвы иск к ряду структур Shell, он пока не принят к производству. В пресс-службе суда "Интерфаксу" сказали, что иск подан о взыскании ущерба за неисполнение обязательств, не уточнив суммы иска.

Ответчиками значатся "Шелл Глобал Солюшнз Интернешнл Интернешэнл Б.В.", "Шелл Эксплорейшн Энд Продакшн Сервисез Б.В.", ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", "Шелл Интернешнл Эксплорэйшн Энд Продакшн Б.В.", "Шелл Сахалин Сервисес Б.В.", "Шелл Энерджи Юроп Лтд", "Шелл", "Шелл Сахалин Холдингз Б.В.".

Третьи лица - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго России, ООО "Сахалинская энергия", "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд", правительство Сахалинской области.

Ходатайства об ознакомлении с материалами дела пока заявили лишь ООО "Сахалинская энергия" и правительство Сахалинской области.

В 2022 году по указу президента Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, при учреждении компании "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.