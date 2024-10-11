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Портфель Сбера по финансированию строительства жилья превысил 5 трлн рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Кредитный портфель Сбербанка по финансированию строительства жилья превысил 5 трлн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"Кредитный портфель Сбера по финансированию строительства жилья за 9 месяцев 2024 года вырос более чем на 30% и превысил 5 трлн рублей. Доля отрасли в портфеле кредитов Сбера юридическим лицам достигла 20,6%", - заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По данным банка, в первом полугодии 2024 года продажи жилья выросли на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а за девять месяцев задолженность по кредитам застройщиков в Сбере увеличилась с 3,9 до 5,2 трлн рублей.

Более 1 тысячи застройщиков ИЖС уже провели хотя бы одну сделку с эскроу в Сбербанке. Банк начал открывать счета эскроу и выдавать ипотеку на них в пилотном режиме в апреле 2024 года.

На 11 октября в банке открыто 3 тысячи счетов, портфель по этому направлению превысил 18 млрд рублей. Сегодня застройщики получают льготное финансирование под каждый пятый эскроу, тогда как в первые месяцы оно покрывало только 3% сделок, добавили в Сбере.

В июле Госдума приняла закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда, который должен вступить в силу с 1 марта 2025 года. Считается, что он позволит повысить безопасность и качество домов. Кроме того, закон нацелен на защиту денежных средств граждан. Новая система оплаты, по которой средства участников долевого строительства размещаются на эскроу-счетах, действует с июля 2019 года. Получить деньги застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.

Госдума Сбербанк Анатолий Попов
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