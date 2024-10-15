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Более 125 тыс. семей взяли жилье по "Дальневосточной и арктической ипотеке"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Свыше 125 тыс. семей смогли приобрести квартиры и построили собственное жилье на Дальнем Востоке и в Арктике по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

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"Более 118 тыс. льготных ипотек выдано жителям ДФО, и почти 8 тыс. предоставлено жителям Арктической зоны России. Общая сумма выданных кредитов превысила 587 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 100% получателей кредитов - это социальные категории. Так, свыше 22 тыс. медработников и педагогов смогли улучшить свои жилищные условия с помощью данной меры поддержки.

Чаще всего ипотечные кредиты с господдержкой оформляют в Приморском крае - 32 тыс. получателей, Республике Саха (Якутия) -26 тыс. и Хабаровском крае - 16 тыс. На эти регионы приходится 60% всех выдаваемых в ДФО льготных "дальневосточных ипотек".

В Арктике наибольшее количество двухпроцентных ипотек оформили в Архангельской области - 4532 кредита, Красноярском крае - 1961 кредит, Мурманской области - 682 кредита.

"Дальневосточная ипотека" изначально предоставлялась молодым семьям, неполным молодым семьям и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, а также участникам программы "Дальневосточный гектар" для индивидуального жилищного строительства на земле, полученной бесплатно от государства. Позднее программа была расширена на отдельные категории граждан.

В конце 2023 года правительство России изменило правила выдачи льготной ипотеки на Дальнем Востоке и в Арктике. В программе сохранили процентную ставку в 2% годовых и ниже, размер первоначального взноса - 20%. При этом максимальная сумма кредита была увеличена с 6 млн до 9 млн руб. для тех, кто желает приобрести жилье в новостройке площадью свыше 60 квадратных метров, или построить свой дом.

Программа "Дальневосточная и арктическая ипотека" работает до конца 2030 года.

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