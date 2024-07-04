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Законопроект о применении счетов эскроу в ИЖС принят в III чтении

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума в третьем чтении приняла законопроект о применении эскроу-счетов при строительстве частных домов, сообщила пресс-служба Минстроя.

"Для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) Минстроем России разработан проект федерального закона, предусматривающий создание механизма привлечения средств граждан в целях строительства частных домов по договорам строительного подряда с применением счетов эскроу при расчетах с организацией, осуществляющей такое строительство, и регулирование возникающих при таком привлечении средств правоотношений. Сегодня на пленарном заседании Государственной Думы законопроект был принят в третьем финальном чтении", - говорится в сообщении.

Минстрой в конце 2023 года по поручению президента разработал законопроект, по которому механизм эскроу-счетов распространяется на строительство ИЖС подрядными организациями. Считается, что закон позволит повысить безопасность и качество домов, а также нацелен защитить денежные средства граждан.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин добавил, что его ведомство вместе с Минпромторгом развивают индустриальное домостроение.

"(...) Помимо использования эскроу-счетов мы максимально "обелим" спрос за счет использования типовых проектов и домокомплектов", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, что законопроект повлияет на развитие производства домокомплектов, он повлияет и на развитие дерево- и металлообработки.

Уточняется, что россияне и дальше смогут покупать и строить дома хозспособом.

Также в пресс-службе министерства заверили, что скоро во втором чтении будет принят законопроект, предусматривающий корректировки в Налоговый кодекс. Согласно проекту, услуги подрядчиков по строительству индивидуальных домов с использованием счетов эскроу не будет облагаться НДС по аналогии с деятельностью застройщиков, которые возводят многоквартирные дома.

Минпромторг Минстрой Никита Стасишин Госдума
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