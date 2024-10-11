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Квартальная чистая прибыль BNY Mellon выросла на 16%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 16%, выручку - на 5%.

Чистая прибыль банка в июле-сентябре 2024 года составила $1,11 млрд, или $1,5 в расчете на акцию, по сравнению с $958 млн, или $1,23 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный показатель поднялся до $1,52 на акцию с $1,27.

Выручка выросла до $4,548 млрд против $4,42 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль банка на уровне $1,42 на акцию при выручке в $4,54 млрд.

Чистый процентный доход BNY Mellon в минувшем квартале увеличился на 3% - до $1,05 млрд. Комиссионный доход вырос на 5% и составил $3,4 млрд.

Активы под управлением банка на конец сентября составляли $2,14 трлн, увеличившись за год на 18% в основном за счет повышения стоимости активов и ослабления доллара США, говорится в сообщении. Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon выросли на 14% - до $52,1 трлн.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) на конец третьего квартала равнялся 14,5% против 14% на конец второго квартала. Показатель CET1 повысился до 11,9% с 11,4%.

За минувший квартал банк вернул акционерам $1,08 млрд, в том числе выплатив дивиденды объемом $353 млн и выкупив акции на сумму $725 млн.

BNY Mellon США
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