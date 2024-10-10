Нефть Brent подорожала до $77,53 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился днем в четверг на опасениях удара Израиля по Ирану.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 по московскому времени повысились на $0,95 (1,24%), до $77,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $0,95 (1,3%), до $74,19 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,5% после того, как министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей.

Тем временем в среду министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "атака на Иран будет смертоносной, точной и, прежде всего, неожиданной. Они не поймут, что произошло и как это произошло. Они увидят результаты".

Президент США Джо Байден призывает израильтян воздержатся от удара по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, однако исключать такого сценария нельзя.

Между тем рост котировок сдерживается тем фактом, что у стран ОПЕК+ есть значительные незадействованные добывающие мощности, которые могут компенсировать даже полную остановку нефтедобычи в Иране.

"Без реального дефицита предложения или чрезмерного спроса, риски останутся смещенными в сторону снижения, - отметил Тамаш Варга из брокерской компании PVM. - Даже если воинственная риторика Израиля выльется в удар по нефтяной или ядерной инфраструктуре Ирана, реакция рынка может оказаться краткосрочной, хотя и сильной".

Также инвесторы следят за ураганом "Милтон", который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Ураган принес штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива, включая такие густонаселенные районы как Тампа, Сарасота и Форт-Майерс.

Власти Флориды объявили режим ЧС, отменены занятия в учебных заведениях, ряд школ переоборудован во временные укрытия. В штате эвакуированы около 6 млн человек. В аэропортах Флориды во вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тыс.