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"СИБУР" начал производство ключевых компонентов для выпуска каучука и АБС-пластиков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "СИБУР" с партнерами начал производство ключевых компонентов, от доступности которых зависит выпуск до 1 млн тонн синтетических каучуков и АБС-пластиков в год.

Как сообщила компания, одна из таких разработок – катализатор дегидрирования бутана по технологии Гудри, который используется для производства дивинила (бутадиена 1, 3) – сырья для синтетических каучуков и пластика. От его доступности зависит производство множества видов каучука, применяемых для производства автомобильных шин, кровельных материалов, резинотехнических изделий и компонентов для строительства дорог.

"Раньше катализатор для этого процесса закупался у иностранного производителя, единственного в мире. Теперь благодаря совместной работе научного центра СИБУР Инновации и российской научно-производственной компании НПК "Синтез" удалось успешно внедрить разработанный отечественный катализатор и обеспечить полную технологическую независимость производства. По результатам трех месяцев использования на промышленной установке в Тобольске катализатор, произведенный из российского сырья по новой технологии, не уступает импортному аналогу", - говорится в сообщении.

Сотрудничество ученых "СИБУРа" и Казанского федерального университета позволило создать катализатор скелетной изомеризации бутиленов, применяемый для производства изобутилена – еще одного важного компонента для каучуков. Эта разработка прошла успешные испытания на "Нижнекамскнефтехиме" и внедрена в производство изопреновых каучуков.

В 2023 году "СИБУР" импортозаместил семь марок синтетического каучука в рамках своего проекта поддержки производителей шин. Всего в 2023 году в России было произведено 38,8 млн шин, ожидается, что в 2024 году производство вырастет на 6% и составит около 41 млн штук. Рост спроса во многом связан с увеличением продаж автомобилей, в частности китайских брендов. Производители отмечают повышение спроса на новые типоразмеры шин, особенно для кроссоверов и внедорожников.

СИБУР
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