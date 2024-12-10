Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

"СИБУР" заместит большую часть натурального каучука в шинах в 2025 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" вместе с партнерами завершает испытания опытных шин с содержанием синтетического каучука вместо натурального, готов представить результаты в 2025 году, сообщила журналистам член правления и управляющий директор по развитию и инновациям компании Дарья Борисова.

Экономика"СИБУР" работает над замещением натурального каучука синтетическим на шинном рынке РФЧитать подробнее

По ее словам, предварительные результаты стендовых, полигонных и ресурсных испытаний подтверждают, что полученные шины не уступают по характеристикам эталонным.

"Всего около 300 модельных шин сейчас проходят испытания. Мы продолжаем нашу работу по всему спектру легковых и грузовых шин", - сказала она.

Параллельно компания ведет разработку собственных рецептур резиновых смесей и развитие высокотехнологичных марок каучуков для шинной отрасли. Полученные на пилотной установке партии проходят омологации у партнеров.

"Мы уже где-то 20 рецептур создали, отработали, оттестировали в различных частях шины (боковина, протектор), а для разных частей - свои требования и характеристики. Наша задача состоит в том, чтобы подобрать те рецептуры, которые будут обеспечивать необходимые функциональные физико-механические характеристики и смогут обеспечить эффективную замену и требуемую функциональность", - добавила Борисова.

Летом сообщалось о работе "СИБУРа" совместно с партнерами из числа производителей шин по замещению натурального каучука из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на синтетический изопреновый каучук в рецептурах различных типов шин. Тогда исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович подчеркнул, что натуральный каучук составляет порядка 25% всего сырья, используемого в производстве шины: "Поэтому, если у нас успех будет, а мы рассчитываем, что так оно и произойдет, то около 80% импорта этого каучука в нашу страну сможем заместить".

СИБУР Павел Ляхович Дарья Борисова АТР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Бюджет РФ

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре вырос до 2,5 трлн рублей

Продажи топлива на СПбМТСБ в 2024 году вырастут на 16%

Нефть Brent подешевела до $71,78 за баррель

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5534 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });