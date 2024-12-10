"СИБУР" заместит большую часть натурального каучука в шинах в 2025 году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" вместе с партнерами завершает испытания опытных шин с содержанием синтетического каучука вместо натурального, готов представить результаты в 2025 году, сообщила журналистам член правления и управляющий директор по развитию и инновациям компании Дарья Борисова.

По ее словам, предварительные результаты стендовых, полигонных и ресурсных испытаний подтверждают, что полученные шины не уступают по характеристикам эталонным.

"Всего около 300 модельных шин сейчас проходят испытания. Мы продолжаем нашу работу по всему спектру легковых и грузовых шин", - сказала она.

Параллельно компания ведет разработку собственных рецептур резиновых смесей и развитие высокотехнологичных марок каучуков для шинной отрасли. Полученные на пилотной установке партии проходят омологации у партнеров.

"Мы уже где-то 20 рецептур создали, отработали, оттестировали в различных частях шины (боковина, протектор), а для разных частей - свои требования и характеристики. Наша задача состоит в том, чтобы подобрать те рецептуры, которые будут обеспечивать необходимые функциональные физико-механические характеристики и смогут обеспечить эффективную замену и требуемую функциональность", - добавила Борисова.

Летом сообщалось о работе "СИБУРа" совместно с партнерами из числа производителей шин по замещению натурального каучука из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на синтетический изопреновый каучук в рецептурах различных типов шин. Тогда исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович подчеркнул, что натуральный каучук составляет порядка 25% всего сырья, используемого в производстве шины: "Поэтому, если у нас успех будет, а мы рассчитываем, что так оно и произойдет, то около 80% импорта этого каучука в нашу страну сможем заместить".