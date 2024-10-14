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Brent подешевела до $78,1 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают дешеветь на опасениях сокращения спроса на топливо со стороны Китая.

К 8:06 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (на 1,2%) до $78,1 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,36 (на 0,5%) - до $79,04 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,92 (на 1,2%) - до $74,64 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,29 (на 0,4%) до $75,56 за баррель.

Несмотря на снижение котировок в пятницу, по итогам всей прошедшей недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

"У нефти была нестабильная торговая неделя с геополитическими заголовками", которые были сюрпризами для трейдеров, заявила старший энергетический трейдер CIBC Private Wealth US Ребекка Бабин. Эти колебания рынка "подчеркивают, как быстро могут меняться настроения, а также общее отсутствие уверенности в ралли на геополитической обстановке, если фундаментальный фон остается слабым", полагает она.

Власти Китая на прошлой неделе так и не объявили долгожданные новые меры для стимулирования экономического роста в стране, отмечает MarketWatch. Кроме того, эксперты ждут, что страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу.

Президент США Джо Байден предостерег Израиль от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Американские власти опасаются, что удар по его энергетической инфраструктуре может подорвать энергетические рынки.

WTI Джо Байден Израиль Иран ОПЕК Китай Brent
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