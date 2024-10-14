Brent подешевела до $78,1 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают дешеветь на опасениях сокращения спроса на топливо со стороны Китая.

К 8:06 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,94 (на 1,2%) до $78,1 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,36 (на 0,5%) - до $79,04 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,92 (на 1,2%) - до $74,64 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,29 (на 0,4%) до $75,56 за баррель.

Несмотря на снижение котировок в пятницу, по итогам всей прошедшей недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

"У нефти была нестабильная торговая неделя с геополитическими заголовками", которые были сюрпризами для трейдеров, заявила старший энергетический трейдер CIBC Private Wealth US Ребекка Бабин. Эти колебания рынка "подчеркивают, как быстро могут меняться настроения, а также общее отсутствие уверенности в ралли на геополитической обстановке, если фундаментальный фон остается слабым", полагает она.

Власти Китая на прошлой неделе так и не объявили долгожданные новые меры для стимулирования экономического роста в стране, отмечает MarketWatch. Кроме того, эксперты ждут, что страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу.

Президент США Джо Байден предостерег Израиль от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Американские власти опасаются, что удар по его энергетической инфраструктуре может подорвать энергетические рынки.