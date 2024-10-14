Brent подешевела до $77,26 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Падение котировок нефти ускорилось усилилось днем в понедельник, поскольку объявленные Китаем экономические стимулы не впечатлили участников рынка.

К 14:14 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,78 (2,25%), до $77,26 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,81 (2,4%), до $73,75 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

На минувших выходных в Китае состоялась пресс-конференция министерства финансов, на которой глава ведомства Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста. В частности, эти меры включают в себя повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах.

При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch. "Нефтяной рынок начал неделю на минорной ноте, поскольку на пресс-конференции в Китае не было озвучено конкретных мер поддержки слабого спроса на нефть в стране", - написали аналитики ING.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две, составив 481 единицу. Число газовых установок сократилось на одну, до 101.