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VEON перенесет штаб-квартиру из Амстердама в Дубай

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON планирует перенести штаб-квартиру из Амстердама в Дубай, сообщила компания.

В Дубае с 2022 года находится операционный центр компании.

Решение о переносе штаб-квартиры отражает стратегическую смену ориентиров деятельности компании на более близкое расположение к рынкам присутствия.

VEON работает на рынках Украины, Пакистана, Бангладеш, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 45,5% акций. VEON торгуется на NASDAQ и Euronext.

Euronext LetterOne VEON Дубай Амстердам
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