Brent подешевела более чем на 3% и торгуется у $74,41 за баррель

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают резко снижаться днем во вторник, реагируя на сигналы смягчения напряженности на Ближнем Востоке и ухудшение прогноза для мирового спроса от Международного энергетического агентства.

К 14:36 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,05 (3,94%), до $74,41 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $3,11 (4,21%), до $70,72 за баррель.

За прошлую сессия Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,3%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Издание Washington Post написало со ссылкой на источники, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

"Эта новость помогла успокоить тревогу насчет полномасштабной войны на Ближнем Востоке, которая могла бы нарушить поставки нефти на мировой рынок. С учетом неопределенных прогнозов спроса, риски на нефтяном рынке теперь смещены в сторону снижения", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

МЭА ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тысяч баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 903 тысяч б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тысячу б/с.

В агентстве отметили, что в третьем квартале глобальный спрос на нефть повысился всего на 680 тысяч б/с в годовом исчислении, что является самым слабым показателем с четвертого квартала 2022 года.

Страны ОПЕК+ в сентябре добывали 34,43 млн б/с нефти, хотя по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,7 млн б/с, по данным МЭА. Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 720 тысяч б/с.