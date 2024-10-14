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Добыча ОПЕК+ в сентябре была на 120 тысяч б/с ниже плана

Ирак и Казахстан превысили план на 200 и 100 тысяч б/с

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти ОПЕК (все 12 стран) в сентябре 2024 года составила 26 млн баррелей в сутки, что на 604 тысяч б/с меньше, чем в августе, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Добыча снизилась главным образом из-за Ливии (-410 тысяч б/с), Ирака (-155 тысяч б/с), Нигерии (-33 тысячи б/с) и Саудовской Аравии (-23 тысячи б/с).

Между тем девять стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, по расчетам "Интерфакса", снизили добычу к августу на 220 тысяч б/с - до 21,31 млн б/с. Тем не менее, добыча была на 170 тысяч б/с выше обусловленных договоренностей. Так, Ирак превышал свои обязательства на 207 тысяч б/с, Габон - на 34 тысячи б/с, ОАЭ - на 46 тысяч б/с, Кувейт - на 17 тысяч б/с.

Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, в сентябре увеличили добычу на 47 тысяч б/с - до 14,06 млн б/с, в основном за счет Казахстана, сообщила ОПЕК. По расчетам "Интерфакса", уровень производства этих стран был на 290 тысяч б/с ниже, чем предусмотрено планом.

Казахстан, увеличивший в сентябре добычу на 75 тысяч б/с, превысил свои обязательства на 105 тысяч б/с. Основной вклад в снижение от уровня требуемой добычи внесли Мексика, которая формально не участвует в соглашении, но ее квота учитывается, Бахрейн, Малайзия, Судан и Южный Судан.

Россия, по данным ОПЕК, в сентябре сократила производство на 28 тысяч б/с - до 9 млн б/с, но при этом оно было на 23 тысячи б/с выше уровня обязательств.

В целом страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, снизили в сентябре добычу нефти на 170 тысяч б/с - до 35,49 млн б/с, что на 120 тысяч б/с ниже плана.

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь членов ОПЕК+ добровольно сокращают свою добычу - это происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было постепенно начать сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тысяч б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца.

Кроме того, для стран, которые в первом полугодии допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов. При этом Россия должна задействовать этот план только с октября, снизив дополнительно свою добычу на 10 тысяч б/с.

По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшего в начале октября, ОПЕК заявила, что Ирак, Казахстан и Россия подтвердили, что они достигли полного соответствия и компенсации согласно графикам, представленным на сентябрь. "Окончательные оценки уровней добычи нефти в сентябре будут основаны на утвержденных вторичных источниках, предоставляющих данные о добыче стран, участвующих в соглашении", - говорилось в пресс-релизе.

Показатели, представляемые в отчете ОПЕК, отражают данные вторичных источников информации о добыче стран альянса. Все три упомянутые страны подтвердили свою твердую приверженность поддержанию полного соответствия и компенсации в течение оставшегося периода действия соглашения, подчеркивал альянс.

Ниже представлена таблица данных по добыче, в тыс. б/с

Страна Факт, авг 2024 Факт, сент, 2024 Требуемая добыча,сентябрь 2024г Изм-е авг/сент 2024 Отклонение от треб добычи
Алжир 910 909 908 0 1
Конго 264 254 277 -11 -23
Экваториальная Гвинея 57 60 70,0 3 -10
Габон 217 211 177 -6 34
Ирак 4267 4112 3905 -155 207
Кувейт 2418 2430 2413 13 17
Нигерия 1438 1405 1500 -33 -95
Саудовская Аравия 8994 8971 8978 -23 -7
ОАЭ 2964 2958 2912 -6 46
ОПЕК-9 21529 21310 21140 -219 170
Азербайджан 482 488 551 6 -63
Бахрейн 160 156 196 -4 -40
Бруней 84 85 83 2 2
Казахстан 1471 1545 1440 75 105
Малайзия 346 348 401 2 -53
Мексика 1595 1593 1753 -3 -160
Оман 766 765 759 -1 6
Россия 9029 9001 8978 -28 23
Судан 27 27 64 0 -37
Южный Судан 54 52 124 -2 -72
не-ОПЕК 14014 14060 14349 46 -289
0 0
ОПЕК+ 35543 35370 35489 -173 -119
Иран 3295 3316 21 3316
Ливия 950 540 -410
Венесуэла 875 877 2
ОПЕК (12 стран) 26648 26044 -604
ОПЕК+ (весь) 40661 40104 -557

Ирак Казахстан ОПЕК Мексика
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