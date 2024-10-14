Добыча ОПЕК+ в сентябре была на 120 тысяч б/с ниже плана

Ирак и Казахстан превысили план на 200 и 100 тысяч б/с

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти ОПЕК (все 12 стран) в сентябре 2024 года составила 26 млн баррелей в сутки, что на 604 тысяч б/с меньше, чем в августе, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Добыча снизилась главным образом из-за Ливии (-410 тысяч б/с), Ирака (-155 тысяч б/с), Нигерии (-33 тысячи б/с) и Саудовской Аравии (-23 тысячи б/с).

Между тем девять стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, по расчетам "Интерфакса", снизили добычу к августу на 220 тысяч б/с - до 21,31 млн б/с. Тем не менее, добыча была на 170 тысяч б/с выше обусловленных договоренностей. Так, Ирак превышал свои обязательства на 207 тысяч б/с, Габон - на 34 тысячи б/с, ОАЭ - на 46 тысяч б/с, Кувейт - на 17 тысяч б/с.

Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, в сентябре увеличили добычу на 47 тысяч б/с - до 14,06 млн б/с, в основном за счет Казахстана, сообщила ОПЕК. По расчетам "Интерфакса", уровень производства этих стран был на 290 тысяч б/с ниже, чем предусмотрено планом.

Казахстан, увеличивший в сентябре добычу на 75 тысяч б/с, превысил свои обязательства на 105 тысяч б/с. Основной вклад в снижение от уровня требуемой добычи внесли Мексика, которая формально не участвует в соглашении, но ее квота учитывается, Бахрейн, Малайзия, Судан и Южный Судан.

Россия, по данным ОПЕК, в сентябре сократила производство на 28 тысяч б/с - до 9 млн б/с, но при этом оно было на 23 тысячи б/с выше уровня обязательств.

В целом страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, снизили в сентябре добычу нефти на 170 тысяч б/с - до 35,49 млн б/с, что на 120 тысяч б/с ниже плана.