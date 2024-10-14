Добыча ОПЕК+ в сентябре была на 120 тысяч б/с ниже плана
Ирак и Казахстан превысили план на 200 и 100 тысяч б/с
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти ОПЕК (все 12 стран) в сентябре 2024 года составила 26 млн баррелей в сутки, что на 604 тысяч б/с меньше, чем в августе, говорится в ежемесячном отчете альянса.
Добыча снизилась главным образом из-за Ливии (-410 тысяч б/с), Ирака (-155 тысяч б/с), Нигерии (-33 тысячи б/с) и Саудовской Аравии (-23 тысячи б/с).
Между тем девять стран ОПЕК, участвующих в соглашении ОПЕК+, по расчетам "Интерфакса", снизили добычу к августу на 220 тысяч б/с - до 21,31 млн б/с. Тем не менее, добыча была на 170 тысяч б/с выше обусловленных договоренностей. Так, Ирак превышал свои обязательства на 207 тысяч б/с, Габон - на 34 тысячи б/с, ОАЭ - на 46 тысяч б/с, Кувейт - на 17 тысяч б/с.
Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, в сентябре увеличили добычу на 47 тысяч б/с - до 14,06 млн б/с, в основном за счет Казахстана, сообщила ОПЕК. По расчетам "Интерфакса", уровень производства этих стран был на 290 тысяч б/с ниже, чем предусмотрено планом.
Казахстан, увеличивший в сентябре добычу на 75 тысяч б/с, превысил свои обязательства на 105 тысяч б/с. Основной вклад в снижение от уровня требуемой добычи внесли Мексика, которая формально не участвует в соглашении, но ее квота учитывается, Бахрейн, Малайзия, Судан и Южный Судан.
Россия, по данным ОПЕК, в сентябре сократила производство на 28 тысяч б/с - до 9 млн б/с, но при этом оно было на 23 тысячи б/с выше уровня обязательств.
В целом страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, снизили в сентябре добычу нефти на 170 тысяч б/с - до 35,49 млн б/с, что на 120 тысяч б/с ниже плана.
В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь членов ОПЕК+ добровольно сокращают свою добычу - это происходят двумя "траншами".
Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было постепенно начать сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тысяч б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца.
Кроме того, для стран, которые в первом полугодии допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов. При этом Россия должна задействовать этот план только с октября, снизив дополнительно свою добычу на 10 тысяч б/с.
По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+, прошедшего в начале октября, ОПЕК заявила, что Ирак, Казахстан и Россия подтвердили, что они достигли полного соответствия и компенсации согласно графикам, представленным на сентябрь. "Окончательные оценки уровней добычи нефти в сентябре будут основаны на утвержденных вторичных источниках, предоставляющих данные о добыче стран, участвующих в соглашении", - говорилось в пресс-релизе.
Показатели, представляемые в отчете ОПЕК, отражают данные вторичных источников информации о добыче стран альянса. Все три упомянутые страны подтвердили свою твердую приверженность поддержанию полного соответствия и компенсации в течение оставшегося периода действия соглашения, подчеркивал альянс.
Ниже представлена таблица данных по добыче, в тыс. б/с
|Страна
|Факт, авг 2024
|Факт, сент, 2024
|Требуемая добыча,сентябрь 2024г
|Изм-е авг/сент 2024
|Отклонение от треб добычи
|Алжир
|910
|909
|908
|0
|1
|Конго
|264
|254
|277
|-11
|-23
|Экваториальная Гвинея
|57
|60
|70,0
|3
|-10
|Габон
|217
|211
|177
|-6
|34
|Ирак
|4267
|4112
|3905
|-155
|207
|Кувейт
|2418
|2430
|2413
|13
|17
|Нигерия
|1438
|1405
|1500
|-33
|-95
|Саудовская Аравия
|8994
|8971
|8978
|-23
|-7
|ОАЭ
|2964
|2958
|2912
|-6
|46
|ОПЕК-9
|21529
|21310
|21140
|-219
|170
|Азербайджан
|482
|488
|551
|6
|-63
|Бахрейн
|160
|156
|196
|-4
|-40
|Бруней
|84
|85
|83
|2
|2
|Казахстан
|1471
|1545
|1440
|75
|105
|Малайзия
|346
|348
|401
|2
|-53
|Мексика
|1595
|1593
|1753
|-3
|-160
|Оман
|766
|765
|759
|-1
|6
|Россия
|9029
|9001
|8978
|-28
|23
|Судан
|27
|27
|64
|0
|-37
|Южный Судан
|54
|52
|124
|-2
|-72
|не-ОПЕК
|14014
|14060
|14349
|46
|-289
|0
|0
|ОПЕК+
|35543
|35370
|35489
|-173
|-119
|Иран
|3295
|3316
|21
|3316
|Ливия
|950
|540
|-410
|Венесуэла
|875
|877
|2
|ОПЕК (12 стран)
|26648
|26044
|-604
|ОПЕК+ (весь)
|40661
|40104
|-557