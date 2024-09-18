Производитель электрокара "Атом" перерегистрируется из Татарстана в Москву

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - АО "Кама", занимающееся проектом создания электромобиля "Атом", решило изменить места нахождения с Набережных Челнов на Москву, говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Запись о принятом решении внесена в ЕГРЮЛ 12 сентября 2024 года.

Производство электромобилей "Атом" планируется с 2025 года на московском автозаводе "Москвич", технологическим партнером которого является "КАМАЗ". Компания заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга.

АО "Кама" было зарегистрировано в августе 2021 года при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина. Позже в состав акционеров АО вошли "КАМАЗ" и "Росатом". Кроме них участником проекта по созданию электрокара является Российский фонд прямых инвестиций. В июне 2024 года фонд сообщил, что вложит в проект 2 млрд рублей, а в июле объявил о привлечении китайской корпорации XY Group ("Сюань Юань"), совместно с которой будет изучена возможность локализации "Атома" в китайском Харбине и перспектива создания там R&D-центра.