Johnson & Johnson сократила чистую прибыль в IV квартале на 17%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) зафиксировал 17%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2024 года, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $3,43 млрд, или $1,41 в расчете на акцию, по сравнению с $4,13 млрд, или $1,7 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,04 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,99 на акцию.

Квартальная выручка J&J увеличилась на 5,3%, до $22,52 млрд, что также оказалось лучше среднего прогноза рынка ($22,43 млрд).

Продажи компании в сегменте инновационной медицины в прошедшем квартале повысились на 4,4%, до $14,33 млрд, в подразделении, выпускающем медицинские устройства, - на 6,7%, до $8,19 млрд.

По итогам всего 2024 года чистая прибыль J&J выросла на 5,6%, до $14,07 млрд, прибыль в расчете на акцию повысилась на 11,3%, до $5,79 на бумагу, скорректированная прибыль составила $9,98 на акцию. Годовая выручка компании увеличилась на 4,3%, до $88,82 млрд.

Согласно прогнозу компании, в 2025 году ее выручка составит $89,2-90 млрд, скорректированная прибыль - $10,5-10,7 на акцию. Эксперты в среднем ожидают эти показатели на уровне $92,9 млрд и $10,53 на акцию соответственно.

Бумаги J&J прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 6,8%.