Инвестиции "Росатома" останутся в диапазоне 1-1,5 трлн рублей в год до 2030 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиции госкорпорации "Росатом" в прошлом году превысили 1,2 трлн рублей и до 2030 года, как ожидается, останутся на сопоставимом уровне, сообщил на форуме "Инфраструктурные инициативы бизнеса" замглавы компании по экономике и финансам Илья Ребров.

По его словам, "Росатом" планирует поддерживать сопоставимый уровень вложений и в перспективе, хотя проблемы с источниками и условиями привлечения финансирования есть, а проекты с рискованной экономической моделью, такие, как на Дальнем Востоке, в рамках существующего набора инструментов реализовать вообще не получится.

"В прошлом году наши инвестиции превысили 1,2 трлн рублей. До 2030 года в нашем плане примерно вот такие величины - от 1 трлн до 1,5 трлн ежегодно. Все это мы направляем на реализацию, в первую очередь, государственных задач, важнейшая у нас государственная задача - это строительство атомных станций", - рассказал Ребров , отвечая на вопрос о привлечении дополнительных инвестиций в программы по развитию страны.

По его словам, задача по увеличению доли атомной генерации в стране до 25% предполагает строительство 42 энергоблоков разных мощностей до 2030 года. "Это 3-4 трлн рублей (инвестиций - ИФ) из тех объемов, которые я уже объявил, а до 2040 года - там больше 10 трлн рублей", - пояснил Ребров.

"Естественно, нас очень беспокоит, как мы будем это финансировать. Самостоятельно мы, хоть и зарабатываем достаточно много, на что нам постоянно финансово-экономический блок правительства указывает, но мы и тратим гораздо больше, привлекая банки к этой работе. Мы используем все меры поддержки, которые нам доступны, но, к сожалению, нет какой-то меры поддержки по снижению ставок финансирования конкретно для атомной отрасли", - посетовал он.

"Пытаюсь работать с мерами поддержки. Мы вместе с Минпромторгом пытаемся расширить КИП (кластерная инвестплатформа для предоставления льготного финансирования для создания приоритетных продуктов - ИФ) на ряд наших продуктов - там будущие продукты, которые уже пользуются спросом. Это плавучие энергоблоки и наземные блоки малой мощности. Пытаемся расширить, соответственно, такие меры на эти новые продукты. Смотрим, что можно сделать по ледоколам", - сказал Ребров.

Он рассказал, что компания также разрабатывает меры поддержки с Минвостокразвития - "это так называемая целевая проектная эмиссия" (финансирование конкретных крупных проектов за счет денежной эмиссии, соответствующий законопроект в прошлом обсуждался, но не был поддержан - ИФ). "Мы пока не встречаем никакого понимания у финансово-экономического блока правительства, но тем не менее без этой меры то развитие, которое заложено в планах страны <...> по развитию Дальнего Востока, точно мы не сделаем. Нет таких денег у "Росатома", чтобы самостоятельно вытянуть весь набор рисков, связанных с работой на Дальнем Востоке", - подчеркнул он.

По словам Реброва, госкорпорация также пытается использовать механизмы концессий, но этот "пилотный опыт" менеджер не смог назвать "очень удачным".

Менеджера также беспокоит готовность смежных отраслей промышленности к масштабным планам "Росатома". "Я лично вижу гигантские риски, связанные с тем, что надо развивать все смежные производства и промышленность. Те 42 блока, которые нам надо построить, - это миллионы тонн цемента/бетона, сотни тысяч тонн металлов разнообразных. И если мы сейчас этот заказ на рынок "выкинем", мы увидим рост (стоимости - ИФ) всех, то, что называется "capital goods", в два раза как минимум, а то и в три", - предупредил Ребров в завершении своего выступления. "Что-то с этим надо делать, "Росатом" в гордом одиночестве с этим точно не справится. Мы приглашаем всех наших партнеров, соратников, помощников, регуляторов к этой работе, чтобы синхронизировать все эти планы развития", - заключил он.

Ранее официальное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе "Росатома" Геннадия Сахарова сообщало, что инвестпрограмма ГК "Росатом" в 2023 году составит 1,4 трлн рублей, а в 2024 году вырастет до 1,8 трлн рублей.