Boeing заключила кредитное соглашение с группой банков на $10 млрд

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Boeing Co. заключила соглашение с группой банков о привлечении кредита на сумму $10 млрд.

В сообщении компании отмечается, что BofA Securities, Citibank NA, Goldman Sachs Lending Partners LLC и JPMorgan Chase Bank NA являются организаторами кредитного соглашения.

Участники рынка ожидали, что авиастроительная компания привлечет капитал за счет размещения акций, чтобы поддержать свой баланс и оборотный капитал, а также рефинансировать долговые обязательства, однако она приняла решение обратиться к банкам, отмечает Market Watch.

Соглашение должно ослабить опасения инвесторов в отношении возможных проблем с ликвидностью в компании.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 42,8%.