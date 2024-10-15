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Boeing анонсировала план привлечения капитала на $25 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Авиастроительная компания Boeing Co. анонсировала план привлечения капитала на сумму до $25 млрд в следующие три года.

ЭкономикаBoeing заключила кредитное соглашение с группой банков на $10 млрдBoeing заключила кредитное соглашение с группой банков на $10 млрдЧитать подробнее

Как говорится в сообщении, направленном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Boeing может привлечь средства за счет размещения различных инструментов, включая обыкновенные, привилегированные и депозитарные акции, а также приоритетные и субординированные облигации.

Компания может размещать бумаги время от времени в любых комбинациях, отмечается в ее сообщении. Общий объем привлечения капитала не превысит $25 млрд.

При продаже тех или иных бумаг Boeing будет публиковать проспект размещения, указывая сумму и условия размещения.

В отдельном сообщении для SEC во вторник компания информировала, что заключила соглашение с группой банков о привлечении кредита на сумму $10 млрд.

В сообщении компании отмечается, что BofA Securities, Citibank NA, Goldman Sachs Lending Partners LLC и JPMorgan Chase Bank NA являются организаторами кредитного соглашения.

С начала 2024 года капитализация Boeing снизилась на 42,8%.

Boeing BofA Securities SEC США JPMorgan Chase Goldman Sachs Citibank
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