ЦБ отмечает, что цифровой рубль приведет к перераспределению прибыли внутри банковского сектора

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выпуск цифрового рубля Банком России приведет к более эффективному перераспределению финансовых ресурсов и прибыли внутри банковского сектора, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027 годы.

Перераспределение произойдет в пользу более эффективных финансовых посредников. Преимущества получат устойчивые банки, предлагающие клиентам наиболее выгодные условия по своим продуктам, отмечает ЦБ.

Появление цифрового рубля также скажется на состоянии ликвидности банковского сектора, однако оно будет ограниченным и растянутым во времени. Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может ускорить переход банковского сектора к структурному дефициту ликвидности. ЦБ увеличит объемы предоставления ликвидности кредитным организациям в случае повышения их потребности. При этом операционная процедура денежно-кредитной политики не изменится. Банк России по-прежнему будет стремиться обеспечить баланс спроса и предложения ликвидности в банковском секторе, чтобы поддержать ставки денежного рынка вблизи ключевой ставки, говорится в проекте.

В части применения обязательных резервных требований предусмотрено включение остатков счетов цифрового рубля кредитных организаций (наряду с наличными средствами в их кассах) в величину средств, исключаемых при расчете размера обязательных резервов в валюте Российской Федерации. Они будут исключаться в пределах 25% от размера обязательных резервов в рублях, рассчитанного до его уменьшения на указанную величину. Эта норма вступит в силу 1 января 2025 года.

ЦБ в дальнейшем рассмотрит возможность включения обязательств по выпущенным цифровым финансовым активам в состав резервируемых обязательств кредитных организаций по аналогии с другими инструментами привлечения средств.

Кроме того, регулятор сотрудничает с другими центральными банками, разрабатывающими собственные цифровые валюты, для осуществления трансграничных и валютно-обменных операций с цифровыми валютами центральных банков.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Ожидается, что пилот будет расширен с 1 сентября 2024 года. К тестированию присоединится вторая группа из 20 кредитных организаций, количество участников-физлиц вырастет до 9 тыс., юрлиц - до 1200, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с июля 2025 года.