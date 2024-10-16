Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $73,9 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно снижаться в среду.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 по московскому времени понизились на $0,34 (0,46%), до $73,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $0,31 (0,44%), до $70,27 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 4,4% после появления в Washington Post сообщения, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана.

При этом напряженность между Израилем и Ираном остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть.

Другим важным фактором для нефтяного рынка является ситуация в Китае, где власти страны анонсировали масштабные меры поддержки экономики, но детали таких мер пока не раскрываются, что стало разочарованием для инвесторов.

"Участники рынка ожидают более четких сигналов о налогово-бюджетной политике Китая, поскольку неопределенность в плане темпов восстановления экономики влияет на прогнозы спроса на нефть", - отметил Кристофер Тахир из Exness.

Эксперт также указал на то, что ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) в последние дни ухудшили свои прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2024 году, главным образом из-за ситуации в Китае.

МЭА накануне ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки (б/с) с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с.