Поиск

Brent подешевела до $73,93 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в среду.

К 18:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,43%), до $73,93 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,41 (0,58%), до $70,17 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 4% после появления в Washington Post сообщения, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. При этом напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть.

"Будет удивительно, если наценка с учетом геополитического риска исчезнет в обозримом будущем, - отметил аналитик Julius Baer Норберт Рюкер. - Без учета геополитического шума и колебаний в настроениях, мы ждем излишка предложения на рынке к началу 2025 года".

Brent WTI Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 выросла до 19,78%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Amazon представил первый Kindle с цветным экраном

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

General Motors инвестирует $625 млн в добычу лития

General Motors инвестирует $625 млн в добычу лития

Доля банков крупнейших экосистем на рынке электронных платежей выросла до 40%

Союз автостраховщиков допустил подорожание ОСАГО в 2025 году на 7-10%

Союз автостраховщиков допустил подорожание ОСАГО в 2025 году на 7-10%

Инфляционные ожидания россиян в октябре выросли почти на 1 п.п.

Подтвержденный долг Алексея Хотина перед Альфа-банком превышает 106 млрд рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });