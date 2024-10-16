Brent подешевела до $73,93 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться вечером в среду.

К 18:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,43%), до $73,93 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,41 (0,58%), до $70,17 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 4% после появления в Washington Post сообщения, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. При этом напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть.

"Будет удивительно, если наценка с учетом геополитического риска исчезнет в обозримом будущем, - отметил аналитик Julius Baer Норберт Рюкер. - Без учета геополитического шума и колебаний в настроениях, мы ждем излишка предложения на рынке к началу 2025 года".