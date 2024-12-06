Власти Мали выдали ордер на арест главы Barrick Gold

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Мали выдали ордер на арест главного исполнительного директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Corp. Марка Бристоу по обвинению в отмывании денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в Мали также хотят арестовать Аббаса Кулибали, генерального директора рудника Loulo-Gounkoto. Barrick Gold является основным владельцем этого рудника (компании принадлежат 80%, остальные 20% - у государства).

Barrick Gold - один из мировых лидеров по добыче золота. На долю Loulo-Gounkoto приходилось примерно 14% добычи золота и около 12% общего дохода компании за 2023 год.

В ноябре были задержаны четыре сотрудника Barrick Gold, которые ожидают суда по обвинениям в налоговых нарушениях.

Компания оспаривает предъявленные обвинения. В ее заявлении от 26 ноября говорится, что она продолжит активно взаимодействовать с правительством Мали в поисках путей мирного урегулирования разногласий, которое обеспечит стабильную работу предприятия в долгосрочной перспективе.