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Держатели облигаций "Росгео" подали к компании коллективный иск

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление группы владельцев облигаций АО "Росгеология" к эмитенту после дефолта по выпуску на 6 млрд рублей. Такая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Интересы держателей облигаций представляет Андрей Забродин, к иску на данный момент присоединились САО "Ресо-Гарантия", ООО "Общество страхования жизни "Ресо-гарантия", ООО "Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст", ООО "Автоэкспертфинанс", АО Банк "Ресо кредит". На момент подачи заявления сумма исковых требований, согласно картотеке, составила около 1 млрд рублей.

Собеседование со сторонами и предварительное заседание назначено на 17 декабря, до этого момента к иску могут присоединиться другие держатели облигаций.

Трехлетний выпуск классических облигаций компания должна была погасить 26 сентября. Выплатив купоны, при погашении основного долга эмитент допустил дефолт.

Еще в сентябре "Росгеология" объявила, что не имеет денежных средств для выплат по облигациям. Отмечалось, что компания ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения. Тогда же АКРА понизило кредитные рейтинги "Росгеологии" и облигаций компании до СС(RU) и присвоило статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся".

Глава Минприроды Александр Козлов, выступая 8 октября на комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы, заявил, что правительство в ближайшие недели решит вопрос с финансовой поддержкой "Росгеологии".

Сейчас в обращении остается еще один выпуск облигаций "Росгеологии" - биржевые бонды на 6 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года и переменными купонами (с привязкой к ключевой ставке ЦБ).

Александр Козлов Минприроды Росгеология Росгео правительство
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