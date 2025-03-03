Совет директоров "Росгеологии" обновится на 70%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Росгеологии" будет в значительной степени обновлен, следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованного на сайте правительства.

Только два кандидата в новый состав совета директоров входили в предыдущий состав. Это глава Минприроды Александр Козлов и заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Предыдущее распоряжение о составе совета директоров "Росгео" было опубликовано в марте 2023 года, хотя совет директоров должен избираться ежегодно. С того момента многие действующие лица покинули свои посты. Полномочия предыдущего состава совета директоров истекли в июле 2024 года.

Так, в новый состав совета директоров предложены руководитель "Росгеологии" Сергей Радьков (вместо покинувшего этот пост Сергея Горькова), глава Роснедр Олег Казанов (вместо покинувшего этот пост Евгения Петрова), заместитель руководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева Андрей Берестянский (вместо помощника тогдашнего курирующего недропользование вице-премьера Виктории Абрамченко Максима Волкова), заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин (вместо главного экономиста "ВЭБ.РФ" Андрея Клепача) и начальник управления Росимущества Ольга Авдеева (вместо замглавы Росимущества Михаила Попова).

Минувший год без обновленного совета директоров был непростым для "Росгеологии". В середине октября компания допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей. Причина - отсутствие у эмитента денежных средств и иных источников для исполнения обязательств, о чем компания заранее уведомила - еще в сентябре. Отмечалось, что "Росгеология" ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств государственной поддержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения. При этом подчеркивалось, что решение в части изменения параметров выпуска облигаций должно быть принято именно советом директоров.

С января 2025 года "Росгеология" начала допускать дефолты при выплате купонов облигаций серии 001Р-02 (фактический дефолт по 14 купону и технический - по 15 купону). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых.

Ведомства ищут способы поддержания финансового состояния государственного геологического холдинга. Глава Минприроды Александр Козлов заявлял, что правительство решает вопрос с финансовой поддержкой АО "Росгео", которое попало в санкционный список и оказалось отрезанным от определенных видов работ за пределами России на шельфе, в мировом океане.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.