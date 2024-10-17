Глава ЦБ отметила продолжение ускорения корпоративного кредитования

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Корпоративное кредитование, несмотря на рост ставок, продолжает ускоряться, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.

"Ставки по кредитам выросли, но мы видим, что корпоративное кредитование продолжает ускоряться. Последние данные показывают, что оно не замедляется, ускоряется, и значительная доля там кредитов инвестиционных", - сказала она.

"Но, конечно, ставки высокие. Это будет означать, что по ряду (инвестиционных - ИФ) проектов могут быть сдвижки сроков, но проекты, которые уже начаты, которые в хорошей стадии реализации, они будет продолжены, это показывают наши опросы предприятий", - добавила глава ЦБ.