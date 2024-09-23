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Банк России оценил рост кредитования компаний в августе в 1,9%, населения - в 1,2%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2024 года темпы роста корпоративного кредитного портфеля оставались высокими (1,9% против 2,3% в июле), прирост портфеля розничных кредитов остался на уровне июля - 1,2%, свидетельствует обзор Банка России о динамике развития банковского сектора.

Прирост в корпоративном портфеле обеспечили рублевые кредиты (+1,8 трлн рублей, +2,6%) компаниям из широкого круга отраслей, в основном направленные на пополнение оборотных средств.

"Бизнес продолжает предъявлять повышенный спрос на оборотное финансирование, что, вероятно, связано с увеличением операционных затрат, в том числе на логистику и заработные платы (по данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в июне достигла 89,1 тысячи рублей, +16% в годовом выражении)", - отмечает ЦБ.

Кроме того, по предварительным данным, 0,3 трлн рублей прироста пришлось на застройщиков жилья, которые мало чувствительны к жестким ДКУ - ставки в этом сегменте существенно ниже, чем по портфелю в целом, и зависят от наполнения счетов эскроу.

Валютные кредиты умеренно сократились (-0,3 трлн рублей в рублевом эквиваленте, -2,1% после +0,8% в июле) за счет ряда крупных погашений и конвертаций из токсичных валют в рубли.

За 8 месяцев корпоративные кредиты выросли на 8,9 трлн рублей, +12,1% (6,5 трлн рублей , +10,8% за 8 месяцев 2023 года), а с учетом облигаций общий объем кредитных требований к корпоративному сектору увеличился на 9,1 трлн рублей, +11,6% (6,2 трлн рублей, +9,7% за 8 месяцев 2023 года).

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