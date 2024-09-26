Набиуллина отметила по-прежнему значительный общий рост кредитования

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Оперативные данные за сентябрь свидетельствуют о сохранении существенного общего роста кредита, при этом темп роста корпоративного кредитования очень высокий, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Сам по себе банковский сектор чувствует себя уверенно - большой запас капитала, прибыль, банки выплачивают дивиденды, кстати, 1/3 идет в бюджет. Часть прибыли остается в капитале банков, что позволяет им наращивать кредитование. Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она.

Однако Набиуллина отметила, что по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное. "И если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким, в корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4%. Это высокие темпы роста", - сказала она. По ее словам, в текущем году до половины прироста приходится в корпоративном кредитовании на те сегменты, которые, действительно, малочувствительны к ключевой ставке - "такие как значительная часть проектов строительства жилья, кредитование уже начатых инвестиционных проектов, многие проекты в машиностроении".

В других сегментах, отметила она, наблюдается значительное замедление. Это касается и ипотечного кредитования, хотя в этом секторе темпы скорее приходят к сбалансированному состоянию. "Так и должно быть, если проводится жесткая денежно-кредитная политика. Заметное замедление и в ипотеке. Если сравнивать с первой половиной года, то в июле-августе выдачи, действительно, снизились где-то вдвое - до 350 млрд рублей в месяц. Но не стоит рассматривать это как драматическое падение, потому что, на самом деле, это темпы, которые мы увидели в 2022 году, и по сути дела, речь идет о возврате к сбалансированным темпам роста ипотеки, которые не будут приводить к перегреву спроса, которые не будут приводить к опережающему росту цен на жилье. Если такие выдачи, которые были в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%. И это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который мы оцениваем, как сбалансированные темпы", - пояснила председатель, призывав нормально относиться к этим темпам.

В потребительском кредитовании по итогам года также ожидаются достаточно высокие темпы роста. "Потребительское кредитование, которое поддерживается ростом доходов граждан, уверенными достаточно потребительскими настроениями. В этом сегменте в июле-августе тоже замедление, здесь сыграло и повышение ключевой ставки, и ужесточение наших макропродунциальных мер, по итогам года мы также ожидаем достаточно высокие темпы роста - 17%. Конечно, это в основном за счет первого полугодия, но это тоже высокие темпы роста", - сказала Набиуллина.

"С точки зрения денежно-кредитной политики, с точки зрения влияния на инфляцию для нас важны не темпы роста в отдельных сегментах, а как растет общий кредитный портфель. Общий рост кредита должен быть в экономике умеренным для того, чтобы спрос, который убежал вперед, догнали возможности расширения производства товаров и услуг. Другого способа достичь низкой инфляции нет", - заключила она.