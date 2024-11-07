ЦБ с 1 апреля может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который позволяет ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов, уточняется, что регулятор сможет применять лимиты к автокредитам, а само право начнет действовать с 1 апреля 2025 г.

Доработанный текст поправок (№ 531412-8) опубликован в четверг в электронной базе данных парламента.

Макропруденциальные лимиты - это инструменты, установленные Банком России, которые влияют на структуру необеспеченного потребительского кредитования, ограничивая долю рискованных кредитов в общем объёме выдач. Цель - снизить системный риск в финансовой системе и контролировать рост закредитованности граждан, дестимулируя кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Согласно действующему законодательству, макропруденциальные лимиты не применяются к следующим категориям кредитов (займов): юридическим лицам; физическим лицам для осуществления предпринимательской деятельности; ипотечным кредитам (займам); кредитам (займам), обязательства по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства.

Принятый в феврале в первом чтении законопроект разрешал ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов, планировалось, что норма заработает уже с 1 июля 2024 г., но принятие документа затянулось.

Согласно доработанному и утверждённому комитетом по финрынку варианту, ЦБ с 1 апреля 2025 г. получит возможность применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов. Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные, а также морские и речные суда.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.