Госдума приняла законопроект о повышении эффективности кадастровых работ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении эффективности комплексных кадастровых работ (ККР).

Законопроект предлагает разделить ККР, выполняемые за счет бюджетных средств, на три вида: федерального, регионального и местного значения. Кроме того, он предусматривает наделение ППК "Роскадастр" полномочиями по выполнению работ федерального значения.

Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий подчеркивал, что законопроект позволит уточнить границы участков и исправить исторически накопленные реестровые ошибки в сведениях о границах объектов. В рамках выполнения КРР эта работа будет усилена. Раньше россиянам приходилось для уточнения границ и исправления ошибок приходилось обращаться к кадастровому инженеру.

Уточняется, что госпрограмма "Национальная система пространственных данных" (НСПД), которую реализует ведомство, предусматривает наполнение ЕГРН полными и точными сведениями к 2030 году в объеме не менее 95%.

НСПД направлена на достижение четырех стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с муниципальными и региональными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение цифровой зрелости в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество при организации инфраструктуры пространственных данных в России и повышение качества госуслуг по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав.