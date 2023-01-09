Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Хуснуллин пообещал сформировать нацсистему пространственных данных к 2030 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Национальная система пространственных данных (НСПД) будет полностью сформирована к 2030 году, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит сайт правительства.

Он напомнил, что в декабре 2022 года был запущен эксперимент по использованию единой цифровой платформы в четырех регионах: в Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области.

"На ней будут содержаться открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка. Полностью завершить формирование единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы, объединив разрозненные сведения о земле и иных объектах недвижимости на территории всей страны, мы планируем к 2030 году", - рассказал вице-премьер.

В 2023 году стройкомплекс приложит усилия, чтобы по максимуму перевести все услуги и процессы в электронный вид, продолжил он. В частности, с 1 марта 2023 года станет возможным проведение электронных аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка. Доля предоставления в цифровом виде государственной услуги по регистрации ипотечных сделок от их общего количества уже превышает 75% случаев, сказал Хуснуллин.

Говоря о планах на 2023 год, Хуснуллин отметил, что одна из наиболее важных задач, которые стоят перед Росреестром, - обеспечить доступ к полному спектру своих услуг жителям новых территорий. В январе Росреестр начнет работать в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Росреестр совместно с Минэкономразвития определил перечень оказываемых в МФЦ услуг, а также организует обучение для специалистов. В декабре 2022 года подписаны соглашения с МФЦ всех четырех субъектов.

Росреестр Марат Хуснуллин ЛДНР Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аномальное похолодание придет в Поволжье и на юг западной Сибири

Аномальное похолодание придет в Поволжье и на юг западной Сибири

Депутаты подготовили проект закона о принудительном лицензировании фильмов

Депутаты подготовили проект закона о принудительном лицензировании фильмов

Песков заявил, что помилование в РФ осуществляется строго по закону

Песков заявил, что помилование в РФ осуществляется строго по закону

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Структура акционеров российской сети OBI снова изменилась

Что произошло за день: воскресенье, 8 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где базировались силы ВСУ

Подрыв газопровода в ЛНР квалифицирован как диверсия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });