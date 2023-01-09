Хуснуллин пообещал сформировать нацсистему пространственных данных к 2030 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Национальная система пространственных данных (НСПД) будет полностью сформирована к 2030 году, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит сайт правительства.

Он напомнил, что в декабре 2022 года был запущен эксперимент по использованию единой цифровой платформы в четырех регионах: в Татарстане, Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области.

"На ней будут содержаться открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка. Полностью завершить формирование единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы, объединив разрозненные сведения о земле и иных объектах недвижимости на территории всей страны, мы планируем к 2030 году", - рассказал вице-премьер.

В 2023 году стройкомплекс приложит усилия, чтобы по максимуму перевести все услуги и процессы в электронный вид, продолжил он. В частности, с 1 марта 2023 года станет возможным проведение электронных аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка. Доля предоставления в цифровом виде государственной услуги по регистрации ипотечных сделок от их общего количества уже превышает 75% случаев, сказал Хуснуллин.

Говоря о планах на 2023 год, Хуснуллин отметил, что одна из наиболее важных задач, которые стоят перед Росреестром, - обеспечить доступ к полному спектру своих услуг жителям новых территорий. В январе Росреестр начнет работать в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Росреестр совместно с Минэкономразвития определил перечень оказываемых в МФЦ услуг, а также организует обучение для специалистов. В декабре 2022 года подписаны соглашения с МФЦ всех четырех субъектов.