Цена золота обновила рекорд, превысив отметку в $2712 за унцию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Золото обновило рекорд на торгах в четверг, его цена превысила отметку в $2712 за унцию.

Драгметалл дорожает на фоне общего увеличения спроса на наиболее надежные активы в условиях неопределенности вокруг президентских выборов в США, сохранения напряженности на Ближнем Востоке и пессимизма в отношении перспектив китайской экономики. Поддержку золоту также оказывает смягчение денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), отметив, что "дезинфляционный процесс в еврозоне продолжается в соответствии с ожиданиями".

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото на Comex по данным на 19:50 по Москве в четверг составила $2705,9 за унцию, что на 0,5% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгметалла поднималась до отметки в $2712,7 за унцию.

С начала текущего года декабрьские фьючерсы подорожали на 25,2%.