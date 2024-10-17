Минфин прорабатывает предложения ЦБ по налоговому стимулированию IPO

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Минфин прорабатывает предложения Банка России по стимулированию компаний к выходу на рынок акционерного капитала через предоставление льгот по налогу на прибыль, хочет обсудить их с субъектами РФ, сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"Да, были нам направлены (предложения по налоговому стимулированию IPO - ИФ). Сейчас направим в субъекты РФ, налог на прибыль - их доход, чтобы они высказались на этот счет. Послушаем позицию. Мы прорабатываем это предложение от Центробанка", - сказал Сазанов.

На Финансовом конгрессе в начале июля первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что если государство считает приоритетом выход на рынок, в том числе, крупных компаний, то для них должны существовать стимулы. Среди предполагаемых мер первый зампред ЦБ тогда упомянул возможность предоставления налоговых льгот и госсубсидий для компаний, выходящих на биржу и имеющих "хороший free float".

Конкретизированные предложения по стимулированию компаний к выходу на рынок акционерного капитала ЦБ направил Минфину и Минэкономразвития в августе, рассказывали ранее источники "Интерфакса".

В качестве мер налогового стимулирования, по словам источников "Интерфакса", ЦБ предлагает рассмотреть три варианта снижения налога на прибыль для выходящих на биржу компаний.

Первый вариант предполагает снижение налога на прибыль для компаний, выпустивших не менее 15% своих акций в свободное обращение на бирже - льгота может предоставляться в течение 3 лет после того, как компания достигла этого показателя по итогам первичного или вторичного размещения. Размер льготы предлагается привязать к уровню котировального списка, в который включены акции эмитента. Для первого котировального списка, где выше требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, налог на прибыль предлагается снизить на 3 процентных пункта (п.п.), для второго - на 2 п.п. Компания должна выйти на рынок не ранее 2022 года. Еще одно условие - в ходе размещения она должна привлекать средства в капитал. Варианты размещений в формате cash-out, когда ранее выпущенные акции продает акционер, под действие льгот подпадать не будут.

Второй вариант льготы, предложенный ЦБ, - снижение налога на прибыль пропорционально доле акций в свободном обращении. Такая льгота может предоставляться в течение 3 лет после того, как компания достигла не менее 15% доли свободно обращающихся акций по итогам IPO или SPO. По замыслу ЦБ, чем больше акций выпустит эмитент в свободное обращение, тем больше он сможет сэкономить на налоге на прибыль. Размер льготы, как и в первом случае, - до 3 п.п., компания, как и в первом варианте, должна выйти на рынок не ранее 2022 года и привлекать средства в капитал.

Третий вариант также привязан к доле акций в свободном обращении, но предполагает прогрессивную шкалу. Ставка налога на прибыль будет снижена на величину от 1 до 3 п.п. для компаний, выпустивших от 15% до 35% своих акций в свободное обращение на бирже. Совокупный срок предоставления льготы - 3 года после года размещения компанией более 15% акций на бирже в ходе IPO и SPO, при этом размер налоговой льготы корректируется в течение этого периода, если компания увеличивает долю акций в свободном обращении. Условия предоставления те же - выход на биржу не ранее 2022 года, привлечение средств не акционером, а в капитал компании.

Кроме того, ЦБ предлагает компенсировать часть расходов компаний на первичное размещение акций путем учета таких расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в двукратном размере.