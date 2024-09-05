ЦБ предлагает стимулировать компании к IPO/SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ подготовил пакет предложений, призванных стимулировать бизнес активнее выходить на рынок акционерного капитала. Регулятор, в частности, предлагает обсудить предоставление льгот по налогу на прибыль вышедшим на IPO и SPO компаниям, а также разрешить им приоритетный доступ к программам господдержки, рассказали источники "Интерфакса", знакомые с инициативами ЦБ. Кроме того, Банк России считает нужным развивать механизм субсидирования долевого финансирования "как альтернативу субсидированию кредитов", а также предлагает обдумать отдельные стимулы для госкомпаний.

Тезис о необходимости более активно задействовать рынок акционерного капитала для привлечения длинных денег звучит в выступлениях руководства Центробанка уже достаточно давно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила о том, что финансирование лишь за счет банков ведет к закредитованности компаний, еще в относительно благополучный для российского рынка IPO период. К теме стимулирования компаний к более активному выходу на биржу регулятор вплотную подступился в этом году. На Финансовом конгрессе в начале июля первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что если государство считает приоритетом выход на рынок, в том числе, крупных компаний, то для них должны существовать стимулы.

"Мы не начали еще серьезно обсуждать стимулы для эмитентов. Мы много обсуждали стимулы для инвесторов - лучше, хуже, но они есть. Стимулы для эмитентов мы обсуждать не начали. И я считаю, что здесь очень большой потенциал. Если государство считает, что это приоритет, чтобы крупные корпорации, в том числе, приходили на рынок капитала, значит, должно сделать все в контексте изменения государственной политики, чтобы такие стимулы были", - сказал Чистюхин. Среди предполагаемых мер первый зампред ЦБ тогда упомянул возможность предоставления налоговых льгот и госсубсидий для компаний, выходящих на биржу и имеющих "хороший free float".

Конкретизированные предложения по стимулированию компаний к выходу на рынок акционерного капитала ЦБ направил Минфину и Минэкономразвития в августе, сообщили источники "Интерфакса".

Налоги и приоритетный доступ

В качестве мер налогового стимулирования, по словам источников "Интерфакса", ЦБ предлагает рассмотреть три варианта снижения налога на прибыль для выходящих на биржу компаний.

Первый вариант предполагает снижение налога на прибыль для компаний, выпустивших не менее 15% своих акций в свободное обращение на бирже - льгота может предоставляться в течение 3 лет после того, как компания достигла этого показателя по итогам первичного или вторичного размещения. Размер льготы предлагается привязать к уровню котировального списка, в который включены акции эмитента. Для первого котировального списка, где выше требования к раскрытию информации и корпоративному управлению, налог на прибыль предлагается снизить на 3 процентных пункта (п.п.), для второго - на 2 п.п. Компания должна выйти на рынок не ранее 2022 года. Еще одно условие - в ходе размещения она должна привлекать средства в капитал. Варианты размещений в формате cash-out, когда ранее выпущенные акции продает акционер, под действие льгот подпадать не будут.

Второй вариант льготы, предложенный ЦБ, - снижение налога на прибыль пропорционально доле акций в свободном обращении. Такая льгота может предоставляться в течение 3 лет после того как компания достигла не менее 15% доли свободно обращающихся акций по итогам IPO или SPO. По замыслу ЦБ, чем больше акций выпустит эмитент в свободное обращение, тем больше он сможет сэкономить на налоге на прибыль. Размер льготы, как и в первом случае, - до 3 п.п., компания, как и в первом варианте, должна выйти на рынок не ранее 2022 года и привлекать средства в капитал.

Третий вариант также привязан к доле акций в свободном обращении, но предполагает прогрессивную шкалу. Ставка налога на прибыль будет снижена на величину от 1 до 3 п.п. для компаний, выпустивших от 15% до 35% своих акций в свободное обращение на бирже. Совокупный срок предоставления льготы - 3 года после года размещения компанией более 15% акций на бирже в ходе IPO и SPO, при этом размер налоговой льготы корректируется в течение этого периода, если компания увеличивает долю акций в свободном обращении. Условия предоставления те же - выход на биржу не ранее 2022 года, привлечение средств не акционером, а в капитал компании.

Кроме того, ЦБ предлагает компенсировать часть расходов компаний на первичное размещение акций путем учета таких расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в двукратном размере.

Помимо налоговых льгот, ЦБ предлагает предоставить компаниям, самостоятельно привлекающим капитал на рынке, приоритетный доступ к участию в различных государственных программах поддержки, а также предусмотреть дополнительный критерий повышения оценки заявки участника закупки в соответствии с ФЗ о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Такую возможность, по мнению регулятора, стоит предоставить эмитентам, выпустившим не менее 15% акций в свободное обращение по итогам первичного или вторичного размещения на бирже.

Долевое финансирование вместо кредитов?

По словам собеседников "Интерфакса", ЦБ также предлагает предусмотреть возможность предоставления эмитентам "субсидии на долевое финансирование" вместо субсидии по кредиту. В этом случае не потребуется существенного увеличения госрасходов, поскольку одна субсидия будет предоставляться вместо другой.

Такую поддержку, по мнению регулятора, можно предусмотреть для компаний, реализующих приоритетные для развития экономики проекты, которые вышли на рынок капитала не раньше 2022 года. Субсидию предлагается предусмотреть на срок 3 года с момента размещения компанией не менее 15% акций на бирже в ходе IPO или SPО. Размер субсидии будет привязан к объему привлеченных компанией в рамках публичного размещения средств с поправкой на размер ключевой ставки ЦБ.

Задача - сделать выход на рынок капитала для эмитентов "как минимум не менее привлекательным, чем обычное кредитование". Для этого необходимо, чтобы размер субсидии на долевое финансирование был сопоставимым с размером субсидии по кредитам, полагает ЦБ.

Банк России не ответил на запрос "Интерфакса" о деталях этого варианта стимулов.

По словам источников "Интерфакса", регулятор также считает необходимым отдельно проанализировать возможности государственных компаний по привлечению долевого финансирования. Здесь, по мнению ЦБ, тоже есть потенциал для выпуска акций, что может стать альтернативой бюджетному финансированию.

ЦБ предлагает правительству дать представителям РФ в советах директоров компаний с госучастием поручение подготовить и представить предложения по возможным срокам и объемам публичного размещения акций, или обоснование невозможности такого размещения, как альтернативы бюджетному финансированию.

По замыслу ЦБ, правительство в дальнейшем при принятии решения о предоставлении компаниям бюджетного финансирования, в том числе инвестиций из средств Фонда национального благосостояния, могло бы исходить из приоритетности привлечения этими эмитентами долевого финансирования, говорят собеседники агентства.