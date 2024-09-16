ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает с помощью субсидирования долевого финансирования сделать для компаний выход на биржу не менее привлекательным, чем банковское кредитование. Предложения регулятора изложены в опубликованном в понедельник проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов".

Текущая практика, основанная на субсидировании льготного банковского кредита, по сути, подталкивает компании отдавать ему предпочтение при выборе источников финансирования инвестиций, отмечается в проекте. Это связано с тем, что при использовании других источников привлечения средств – размещении облигаций, привлечении акционерного капитала – инвестирующая компания, ее акционеры, инициаторы инвестпроекта не смогут рассчитывать на получение бюджетной субсидии.

Таким образом, сложившаяся система субсидирования кредита приводит к дискриминации инструментов рынка капитала по сравнению с кредитованием, констатирует ЦБ, обращая внимание на то, что с макроэкономической точки зрения банковский кредит является монетарным механизмом финансирования, имеющим проинфляционные эффекты. Следствием увеличения субсидируемого кредита является дополнительный рост денежной массы, совокупного спроса и, соответственно, проинфляционное влияние, при этом финансирование через акции и облигации (если их покупателями не являются банки) дополнительной денежной массы не создает, говорится в документе.

В свете этого Банк России предлагает изменить программы поддержки приоритетных инвестиционных проектов и направлений "таким образом, чтобы как минимум выровнять подходы к мерам поддержки, применяемым к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала".

Субсидирование долевого финансирования

Одним из возможных вариантов, предложенных в проекте, регулятор видит применение субсидирования долевого финансирования, то есть выплату субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам.

"Это позволит компаниям и инициаторам проектов принимать решение о структуре финансирования исключительно исходя из специфики экономики конкретного проекта и относительной рыночной стоимости этих источников", - сказано в документе. При этом увеличивать госрасходы не потребуется, поскольку субсидия на долевое финансирование будет предоставляться вместо субсидии на кредит.

Такую поддержку, по мнению ЦБ, можно предусмотреть для компаний, реализующих приоритетные для развития экономики проекты, например, в соответствии с таксономией проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

"При этом в перспективе с учетом приоритета по развитию рынка капитала и долевого финансирования может быть рассмотрен вариант более привлекательных параметров для субсидирования финансирования бизнеса с использованием инструментов рынка капитала относительно стимулов в сфере банковского кредитования", - отмечает регулятор.

О том, что ЦБ хочет сделать выход на рынок капитала для эмитентов как минимум не менее привлекательным, чем обычное кредитование, ранее рассказывали источники "Интерфакса", знакомые с его предложениями. По их словам, регулятор предлагает привязать размер субсидии к объему привлеченных компанией в рамках публичного размещения средств с поправкой на размер ключевой ставки. Такую поддержку, по мнению ЦБ, можно предусмотреть для компаний, реализующих приоритетные для развития экономики проекты, которые вышли на рынок капитала не раньше 2022 года. Субсидию предлагается предусмотреть на срок 3 года с момента размещения компанией не менее 15% акций на бирже в ходе IPO или SPО.

Также среди предложений Банка России, направленных в августе в Минфин и Минэкономразвития, – предоставление вышедшим на рынок акционерного капитала эмитентам льгот по налогу на прибыль и их приоритетный доступ к программам господдержки, рассказывали источники.