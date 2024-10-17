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МТС банк сохраняет планы на сделки M&A в комплементарных ему сферах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - МТС банк сохраняет планы по проведению сделок по слиянию и поглощению в комплементарных ему сферах, заявил "Интерфаксу" в кулуарах форума Finopolis руководитель банка Илья Филатов.

Банк в апреле провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей. Менеджмент кредитной организации заявлял, что банк может использовать средства от размещения акций на бирже для покупки активов и видит несколько интересных вариантов.

"В пайплайне есть (сделки - ИФ), но все-таки, исходя из текущих реалий, я имена не могу назвать", - сказал Филатов.

"Это комплементарные нам сейчас компании, это и банки, и страховые компании, и финтех-компании, лизинг мы рассматриваем", - уточнил он.

При этом банк не планирует покупать кредитные портфели у других банков. "Нет. Потому что по текущей ставке большой дисконт предусматривается", - сказал Филатов.

МТС банк по итогам второго квартала 2024 года занимал 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

МТС банк Илья Филатов
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