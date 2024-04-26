МТС банк провел IPO по верхней границе ценового диапазона

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - МТС банк провел IPO по верхней границе ценового диапазона, разместив бумаги по 2500 руб./акция, объем привлечения в капитал составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, говорится в сообщении кредитной организации.

Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса банка.

Рыночная капитализация банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд рублей.

Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона, говорится в сообщении.

Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей, отмечает банк.

Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных - 6,5 млрд рублей.

Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO. Доля акций в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%.

Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK, торги акциями начнутся 26 апреля.