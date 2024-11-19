МТС-банк в III квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 21%, до 4,1 млрд руб.

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - МТС-банк в третьем квартале сократил чистую прибыль по МСФО в годовом выражении на 21%, до 4,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

"Снижение чистой прибыли год к году в третьем квартале обусловлено эффектом высокой базы - рекордной чистой прибылью банка в третьем квартале 2023 года на фоне бурного роста портфеля потребительского кредитования", - говорится в сообщении МТС-банка.

Чистая прибыль банка за девять месяцев выросла на 9% год к году, составив 11,9 млрд рублей при рентабельности капитала (ROE) 19,3%.

Чистые процентные доходы банка за девять месяцев увеличились на 22%, до 32,1 млрд рублей, а в третьем квартале - на 28,3% год к году, до 11,3 млрд рублей в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов.

Чистая процентная маржа за девять месяцев составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в третьем квартале - 9,1% против 9,6% годом ранее за счет продолжающегося существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.

Чистые комиссионные доходы банка и прочие непроцентные доходы за девять месяцев составили 21,8 млрд рублей, показав рост на 30% год к году за счет дальнейшего увеличения доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, роста продаж страховых и других продуктов. За 9 месяцев чистый комиссионный доход составил 18,4 млрд рублей (+23,4%), в третьем квартале - 5,3 млрд рублей (снижение на 18%).

На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам девяти месяцев составила 7,2%, снизившись по сравнению с 7,5% за девять месяцев 2023 года.

Операционные расходы банка за девять месяцев составили 18,7 млрд рублей, что на 31,7% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а в третьем квартале составили 6,5 млрд рублей, показав рост на 23% год к году за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI).

Кредитный портфель МТС-банка до вычета резервов с начала года вырос на 15,5% и за третий квартал - на 7,4%, до 449,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель, составляющий порядка 90% портфеля кредитов банка на 30 сентября, вырос на 18,3% с начала года и за третий квартал - на 6,1%, до 401,1 млрд рублей.

Основной драйвер роста потребительских кредитов - нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 года на 22,8% и за третий квартал - на 4,2%, до 217,1 млрд рублей.

Портфель POS-кредитов банка на конец сентября составил 58,4 млрд рублей (динамика в релизе не указывается - ИФ). Портфель кредитных карт с начала года вырос на 18,6% до 97,3 млрд.

Портфель кредитов юридическим лицам по состоянию на 30 сентября составил 48,7 млрд рублей, снизившись с начала года на 3,6%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле не изменилась в третьем квартале и по состоянию на 30 сентября составила 10,8%.

Средства физических лиц составили 214,5 млрд рублей на 30 сентября, показав рост на 8,6% с начала года. Общий объем средств клиентов вырос на 13,7% с начала года и составил 377,7 млрд рублей. Порядка 80% средств клиентов на 30 сентября приходится на срочные депозиты клиентов.

Капитал МТС-банка вырос на 35,8% за девять месяцев, до 103,6 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 7,8% и 8,3% соответственно, а общего капитала - 9,5% по состоянию на 30 сентября.