Рубль вечером возобновил снижение, слегка опустившись в паре с юанем

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань возобновил укрепление на Московской бирже в четверг вечером после незначительного ослабления в ходе дневных торгов. Рубль вернулся к понижению, завершил день легким снижением на фоне небольших разнонаправленных колебаний на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,549 руб., что на 1,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 октября на 10,78 копейки, до 97,149 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,84 копейки, до 105,756 руб./EUR1.

Решение по ключевой ставке, которое ЦБ РФ будет принимать на заседании совета директоров 25 октября, не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в четверг.

"В пятницу будем принимать решение по ключевой ставке. И, безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - сказала она.

Свежие данные по инфляции в РФ

Инфляция в РФ с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% с 1 по 7 октября, 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 14 октября составил 0,26%, с начала года к 14 октября - 6,06%.

Как сообщалось, в сентябре инфляция в РФ составила 0,48% (экономисты ожидали 0,42%), а годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа.

Из недельных данных за 14 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 14 октября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,47% с 8,53% на 7 октября (оценка на 7 октября уточнена с 8,60% после публикации Росстатом месячных данных за сентябрь), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,51% с 8,58% на 7 октября (оценка на 7 октября также уточнена с 7,52%), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Комментарии аналитиков

"С начала сентября этого года доллар США укрепился с 91 до 97 рублей, достигнув своего максимума в этом году. Но обесценивание национальной валюты РФ не получило реакции со стороны правительства страны. Напротив, 11 октября российское правительство снизило объем обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами с 50% до 25%, что дополнительно влияет на снижение курса российского рубля. Думаю, российское правительство допускает рост доллара до отметки в 100 рублей, так как это послужит на пользу бюджета РФ с учетом увеличения бюджета на 2025 год. На следующей неделе ЦБ может поднять ключевую ставку до уровня 20-21%. Этот фактор и встреча стран БРИКС в Казани могут повлиять на временный откат курса доллара США на уровень 94-95 руб. Но в дальнейшем тенденция укрепления доллара по отношению к рублю продолжится. И может достигнуть уже к январю уровня 101-102 рубля за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке ведущий специалист управления операций на финансовых рынках Инбанка Игорь Бажанов.

"Рубль открылся вниз к юаню, но после кратковременного ослабления стал возвращать утраченные позиции и вышел в небольшой плюс. Правда, китайская валюта сумела удержаться от пробоя уровня 13,5 руб. и сейчас находится около нулевой отметки. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары находятся в заметном минусе. Поддержку рублю продолжает оказывать вероятное желание спекулянтов зафиксировать хорошую прибыль в ключевых рублевых парах на фоне их сильного роста, произошедшего за последние полтора месяца. Это может подталкивать и экспортеров к более ранним продажам иностранной валюты для налоговых платежей, пик которых приходится на 28 октября", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в четверг на данных о снижении запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысились на 0,2%, до $74,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,33%, до $70,63 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уровень резервов повысился на 108 тыс. баррелей после роста на 1,25 млн баррелей по итогам предыдущей недели.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 октября упала на 9 базисных пунктов - до 18,52% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в четверг опустилась на 2 базисных пункта - до 18,59% годовых, версия на три месяца, напротив, поднялась на 2 базисных пункта, до 18,2% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 17,56% годовых.